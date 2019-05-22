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22. 05. 2019

Украина вышла из нескольких соглашений СНГ

Правительство Украины в среду, 22 мая, проголосовало за выход еще из ряда соглашений в рамках СНГ.

"Утверждено постановление "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

О каких конкретно соглашениях идет речь, пока не сообщается.

Напомним, ранее Украина вышла из военного соглашения с СНГ. Перед этим в МИД заявляли, что Украина завершает пересмотр всех соглашений с СНГ.

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Украина вышла из двух договоров СНГ

Источник: korrespondent.net

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