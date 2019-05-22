Украина вышла из нескольких соглашений СНГ

Правительство Украины в среду, 22 мая, проголосовало за выход еще из ряда соглашений в рамках СНГ.

"Утверждено постановление "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

О каких конкретно соглашениях идет речь, пока не сообщается.

Напомним, ранее Украина вышла из военного соглашения с СНГ. Перед этим в МИД заявляли, что Украина завершает пересмотр всех соглашений с СНГ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Украина вышла из двух договоров СНГ

Источник: korrespondent.net