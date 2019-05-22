Украина вышла из нескольких соглашений СНГ

Правительство Украины в среду, 22 мая, проголосовало за выход еще из ряда соглашений в рамках СНГ.
"Утверждено постановление "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
О каких конкретно соглашениях идет речь, пока не сообщается.
Напомним, ранее Украина вышла из военного соглашения с СНГ. Перед этим в МИД заявляли, что Украина завершает пересмотр всех соглашений с СНГ.
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Украина вышла из двух договоров СНГ
Источник: korrespondent.net
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