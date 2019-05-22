Украина и Израиль договорились минимизировать отказы в пересечении границы

Украина и Израиль приложат максимум усилий для минимизации количества отказов в пересечении границы для граждан обоих государств, сообщает пресс-служба МВД.

"Договорено приложить максимум усилий в рамках действующего законодательства с целью минимизации количества отказов в пересечении границы для граждан обоих государств", - говорится в сообщении.

Израильская сторона выразила готовность рассмотреть возможности расширения сфер легального трудоустройства у себя украинских граждан и упрощение механизма трудоустройства по ныне действующему Соглашению между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Государства Израиль от 2016 года.

Отмечается, что существенно уменьшилось количество соискателей убежища в Израиле из числа украинских граждан.

Стороны договорились тщательно рассматривать жалобы граждан относительно некорректного обращения с ними во время процедуры пограничного контроля. Каждый из таких сигналов, полученных по дипломатическим каналам, станет предметом отдельного служебного расследования ответственных ведомств.

Ранее стало известно, что за два неполных месяца 2019 года правоохранители Израиля отказали 500 гражданам Украины во въезде.

Также сообщалось, что в киевском аэропорту Борисполь около 35 израильтян, прибывших в столицу Украины утренним рейсом компании Эль-Аль, не прошли паспортный контроль.

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Израиль внес Украину в перечень опасных стран

Источник: korrespondent.net