Коломойский рассказал про беседу с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский пообщался с главой Украины Владимиром Зеленским после его победы на выборах и пожелал ему справиться с "тяжелой ежедневной работой" на посту президента. Об этом он рассказал 22 мая в интервью Украинской правде.

Раскрывая детали телефонного разговора, Коломойский отметил, что Зеленский задал высокую планку, ежедневно поддерживать которую будет тяжело и пожелал ему удачи.



"Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать", – сказал бизнесмен.

Он добавил, что вершину завоевать можно, куда сложнее удерживать занятые позиции.

"Вершина – это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело – удерживать позиции. Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех – это намного сложнее", – сказал олигарх.

Коломойский подчеркнул, что удачу Зеленскому желают "представители разных сегментов общества" и все хотят, чтобы чудо произошло и у нового президента все получилось.

Напомним, Коломойский вернулся в Украину в ночь на 16 мая после почти двухлетнего отсутствия. Олигарх подчеркнул, что его решение никак не связано с итогами президентских выборов. По словам Коломойского, он вернулся в страну по семейным обстоятельствам.

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Источник: korrespondent.net