В Раду поступил законопроект президента о выборах

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о выборах. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий во время заседания Рады, сообщает РБК-Украина.

Парубий заявил, что президентский законопроект изменений в закон "О выборах народных депутатов" внесен и зарегистрирован в парламенте. Текст законопроекта обнародован на сайте Рады.

"Зашел законопроект, подписанный президентом Украины в аппарат ВР. Я дал поручение зарегистрировать его, размножить. У депутатов должно быть на руках то, за что они будут голосовать. Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система - это полностью закрытые списки", - заявил Парубий.

Законопроектом предлагается установить выборы народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе с голосованием за избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины от партии в общегосударственном избирательном округе.

Кроме того, им предусматривается, что право на участие в распределении депутатских мандатов имеют все партии, которые получили в свою поддержку не менее 3% голосов избирателей.

Законопроект уточняет некоторые проблемные положения действующего закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в соответствии с предложениями Центральной избирательной комиссии, в частности в части более четкого определения понятия "проживание в Украине", оснований и порядка образования специальных избирательных участков, процедуры обнародования отдельных решений по подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины.

Ранее под Раду пришли националисты с требованием принять новый закон о выборах.

Рада собралась на экстренное заседание: онлайн

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Источник: korrespondent.net