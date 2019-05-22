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22. 05. 2019

Рада отклонила законопроекты Зеленского

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, на внеочередном заседании отклонила поданные два законопроекты президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, глава государства предлагал два вопроса: о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил выборы на 21 июля. В то же время глава государства призвал спикера парламента Андрея Парубия созвать на 22 мая внеочередное заседание Рады. В повестку дня Зеленский просит включить вопросы, связанные с внесением изменений в избирательное законодательство и законодательство о публичных закупках. 

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Источник: korrespondent.net

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