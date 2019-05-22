Начал со скандала. Главные назначения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый рабочий день с увольнений и назначений новых должностных лиц. Самым обсуждаемым стало решение о назначии люстрированного Андрея Богдана главой Администрации президента. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Андрей Богдан - глава АП

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В начале 2008 года Андрей Богдан стал замистителем министра юстиции Николая Онищука по вопросам борьбы с коррупцией. Тогда премьер-министром была Юлия Тимошенко.

Он остался в правительстве при призеденстве Виктора Януковича и в 2010 году получил должность замминистра Кабинета министров и уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

Через некоторое время эту должность ликвидировали, но в 2013 году премьер Николай Азаров вновь назначил Андрея Богдана уполномоченным Кабмина в сфере антикоррупционной политики.

Он был уволен вместе со всем правительством Азарова в марте 2014 года. Вскоре Богдан становится советником на тот момент губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Был адвокатом соратника Коломойского Геннадий Корбана, которого судили в 2015 году.

С начала президентской кампании Зеленского Андрея Богдана стали называть "куратором Коломойского" в штабе кандидата в президенты. Политконсультант и "спикер" Зеленского Дмитрий Разумков говорил, что у Богдан занимается юридическими вопросами.

По закону Об очистке власти Андрей Богдан подлежит люстрации и не может занимать должности на государственной службе до 2024 года.

Руслан Хомчак - глава Генштаба

Пресс-служба АП Украины

Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генштаба и назначил вместо него генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, который с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных сил ВСУ.

На Донбассе он командовал сектором Б сил АТО и возглавлял операцию по взятию Иловайска, которая завершилась многочисленными жертвами среди украинских военных. В сентябре 2014 года Хомчак заявил, что там им противостояла армия РФ.

Сергей Шефир - первый помощник Зеленского

Штаб Зеленского

Соучередитель студии Квартал 95 Сергей Шефир является даним соратником и бизнес-партнером Зеленского. Он также пишет сценарии и занимается продюсированием, к примеру сериала Сваты.

Руслан Стефанчук - советник, представитель Зеленского в Раде

facebook.com/ruslan.stefanchuk

Адвокат, доктор юридических наук, в 2011-2013 работал завотделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.

В 2019 году стал идеологом штаба Владимира Зеленского на президентских выборах. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН.

Андрей Герус - советник, представитель Зеленского в Кабмине

facebook.com/andriy.gerus

Экономист, был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работал исполнительным директором инвестиционной компании Concorde Capital.

В команде баллотировавшегося Зеленского отвечал за вопросы в сфере энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и антимонопольного регулирования.

Михаил Федоров - внештатный советник Зеленского

Специалист по компьютеризации и диджитализации. Отвечал за предвыборную кампанию Зеленского в интернете.

Планирует оцифровать данные, оптимизировать государственные процессы путем внедрения инновационных компьютерных технологий.

Андрей Ярмак - помощник Зеленского

Юрист, владелец компании, которая занимается юридическим консалтингом. Принимал участие в разработке законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственного права.

Является специалистом в сферах финансового и банковского права, Конституционного права, хозяйственного права, международного права.

Иван Баканов - замглавы СБУ

НВ

Бизнесмен, глава партии Слуга народа, друг детства и глава избирательного штаба Зеленского. Руководитель и юрист Квартала 95.

Назначен заместителем главы Службы безопасности и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Заместители главы Администрации президента

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Источник: korrespondent.net