Портнов показал документы переоформления офшоров Порошенко

Бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов в среду, 22 мая, опубликовал в Facebook документы, которые свидетельствуют о переоформлении офшорных компаний экс-президента Петра Порошенко.

"Друзья, как и обещал, начинаем комплекс международных учебно-воспитательных мер в отношении Порошенко. По ссылке публикую нотариальный документ, свидетельствующий, что в апреле 2015 года, когда в зоне АТО погибали украинские военные, Порошенко переоформлял свою панамскую торговую компанию Ukrprominvest Holding LTD в новое оффшорное предприятие Battery investment Corp", - отметил Портнов.

Юрист подчеркнул, что основной целью новой компании было владение Порошенко торговыми и промышленными активами.

"После того, как в прокуратуре Украины произойдут кадровые изменения мы добьемся международно-правового поручения ГПУ в Панаму о раскрытии всех сделок Порошенко в Панаме во время войны и посчитаем, сколько военного снаряжения и вооружения можно было купить за налоги, которые были украдены и отмыты в островных офшорах", - подытожил Портнов.

Он также сообщил, что тогда панамский офшор Порошенко Battery investment Corp вскоре завладел акциями аккумуляторной компании Иста-Центр, которые в дальнейшем продали гражданину России Виктору Потапову.

В поддтверждение своих слов Портном приложил выписку из реестра Минюста.

Как сообщалось, накануне по инициативе Портнова, Государственное бюро расследований завело дело на бывшего президента Петра Порошенко. Его подозревают в государственной измене и превышении судебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива вв ноябре прошлого года.

Напомним, Портнов покинул Украину более пяти лет назад. На минувшей неделе он вернулся в страну, и заявил, что "пора строить и восстанавливать".

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Источник: korrespondent.net