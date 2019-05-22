В Италии перевернулся автобус с туристами, есть жертвы

В Италии автобус с 60 туристами из России попал в ДТП около Сиены. В результате аварии 10 из них получили травмы, а один погиб. Об этом сообщило посольство России в Италии.

"В посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали", - сообщили в посольстве.

Информация о ДТП проверяется сотрудниками диппредставительства.

"На место направлены дипломаты, которые должны вступить в личный контакт с пострадавшими и проверить всю информацию", - сообщили в посольстве.

Ранее в Германии перевернулся автобус, в котором находились 75 человек. Также сообщалось про ДТП с автобусом в Чили, во время которого погибли шесть человек.

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Источник: korrespondent.net