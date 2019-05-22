Посол назвал главное ожидание Европарламента от Зеленского и Рады

Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что главным ожиданием Европарламента от нового президента Владимира Зеленского и нового созыва Верховной Рады будет неуклонное продолжение курса внутренних реформ и дальнейшая борьба с коррупцией. Об этом он сказал в интервью парламентской газете Голос Украины, опубликованном в среду, 22 мая.

Дипломат выразил уверенность, что в результате выборов в Европарламент, которые состоятся в эти выходные, в ЕП сохранится проевропейское большинство, которое будет формировать проукраинское большинство.

В контексте смены власти в Украине Точицкий подчеркнул: "Европарламент декларирует, что определяющим является европейский выбор украинского народа, а не политические персоналии или результаты выборов".

"Именно поэтому Европарламент и другие институты ЕС будут так же тесно сотрудничать над углублением интеграции Украины с ЕС и с новым президентом Украины, и с будущим новым составом Верховной Рады Украины", – уверен дипломат.

Точицкий подчеркнул, что Европарламент нового созыва не изменит своих ожиданий от Украины.

"Главным ожиданиям Европейского парламента от Украины, ее политического руководства и украинского парламента, как и сейчас, будет неуклонное продолжение амбициозного и всеобъемлющего курса внутренних реформ и дальнейшая бескомпромиссная борьба с коррупцией", – сказал он.

При этом, по его словам, указателем многих реформ в Украине будет оставаться Соглашение об ассоциации, а не фактические результаты выборов.

Ранее в НАТО рассказали, чего ожидают от Украины. Киев должен продолжить реформирование сектора безопасности и устанавливать за ним общественный контроль. О таких ожиданиях альянса от украинской власти рассказал заместитель генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.

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Источник: korrespondent.net