В БПП предложили альтернативный законопроект о выборах

В Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов. Документ №10319-1 передан на рассмотрение комитета и опубликован на сайте парламента.
Инициаторы законопроекта - депутаты Блока Петра Порошенко Юрий Соловей, Александр Жолобецкий, Сергей Хлань и внефракционный Борислав Розенблат.
Согласно объяснительной записке к законопроекту, он предусматривает "ряд существенных изменений в существующую территориальную организацию выборов", в частности – пропорциональную систему с голосованием за открытые списки. Проходной барьер предлагается снизить до 3%.
Ранее сегодня Рада на внеочередном заседании отклонила два законопроекта президента Украины Владимира Зеленского.
Рада против Зеленского. Первая пощечина президенту
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Источник: korrespondent.net
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