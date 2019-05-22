Лента RSS
Подписаться на ленту
22 мая 2019, среда, 16:06
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,32
22. 05. 2019

В БПП предложили альтернативный законопроект о выборах

В Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов. Документ №10319-1 передан на рассмотрение комитета и опубликован на сайте парламента.

Инициаторы законопроекта - депутаты Блока Петра Порошенко Юрий Соловей, Александр Жолобецкий, Сергей Хлань и внефракционный Борислав Розенблат.

Согласно объяснительной записке к законопроекту, он предусматривает "ряд существенных изменений в существующую территориальную организацию выборов", в частности – пропорциональную систему с голосованием за открытые списки. Проходной барьер предлагается снизить до 3%.

Ранее сегодня Рада на внеочередном заседании отклонила два законопроекта президента Украины Владимира Зеленского.

Рада против Зеленского. Первая пощечина президенту

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Какая странная у вас шпага, сударь!

- Это арматура, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.