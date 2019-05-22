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22. 05. 2019

У Зеленского назвали нового главу СНБО

Президент Владимир Зеленский назначит секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка. Об этом в среду, 22 мая, сообщил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка, пишет LIGA.net.

"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.

По словам Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в самое ближайшее время. Возможно уже сегодня.

Как известно, Данилюк был министром финансов в Кабмине Владимира Гройсмана.

Напомним, накануне Зеленский провел ряд кадровых назначений в своей Администрации. В частности он назначил главу АП и несколько заместителей, а также советников и представителя в парламенте.

Сегодня президент назначил своего представителя в Кабмине, а также замглавы СБУ.

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Источник: korrespondent.net

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