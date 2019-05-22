Туроператоров обязали информировать о задержках рейсов

Кабинет Министров обязал туристических операторов за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверять информацию о времени его отправления и в случае задержки более чем на 4 часа размещать информацию об этом на своем сайте. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

Согласно ему, оператор также будет обязан проинформировать о задержке по электронной почте орган лицензирования - Минэкономразвития.

Кроме того, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами - это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения.

Таким образом, в случае осуществления возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Также теперь туроператоры на своем сайте должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают, - наименование физ- или юрлица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание с указанием страны временного пребывания.

В свою очередь, Кабмин обязал субъектов туроператорской деятельности обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха.

Несоблюдение любого из этих требований может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.

Соответствующие изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности были приняты в ходе заседания Кабмина 22 мая.

Ранее в аэропорту Борисполь на 1-2 часа были задержаны вылеты 22 рейсов.

В Борисполе из-за задержки рейса застряли 150 пассажиров

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Источник: korrespondent.net