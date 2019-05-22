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22. 05. 2019

Российская подлодка проводит учения в Черном море

Российская подводная лодка Ростов-на-Дону вышла в Черное море для проведения учений с участием наводных судов и морской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ в среду, 22 мая.

Отмечается, что экипаж субмарины отрабатывает различные учения с морской авиацией и кораблями, а также проводит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и в подводном положении.

В упражнениях задействованы экипажи фрегатов Адмирал Макаров и Адмирал Эссен.

"Личный состав дизель-электрической подводной лодки тренируется в ходе внутрикорабельных учений по управлению кораблем и отрабатывает алгоритм действий по погружению на различные глубины от перископной до рабочей различными способами – как в дрейфе, так и на ходу", – говорится в сообщении.

Ранее Россия в связи с масштабными учениями НАТО в Черном море вывела на дежурство разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота.

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Источник: korrespondent.net

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