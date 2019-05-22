Объявлено подозрение бандитам, которые в форме СБУ грабили авто

Прокуратура объявила о подозрении пятерым участникам организованной преступной группы, которые совершали разбойные нападения на владельцев элитных автомобилей в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду, 22 мая.

Действия участников банды квалифицированы по статьям о разбое, незаконном обращении с оружием, незаконном хранении наркотиков, насилии в отношении работника правоохранительного органа, самовольном присвоении властных полномочий или звания должностного лица (ч.4 ст.187, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.2 ст.345, ч.3 ст.28, ч.2 ст.353 УК Украины).

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в декабре 2018 года силовики задержали псевдоработников СБУ, которые нападали на элитные автомобили и отбирали имущество у людей. У фигурантов обнаружили спецодежду, шевроны СБУ, поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы, ножи, рации, множество государственных номерных знаков, которые использовали во время разбойных нападений, а также наркотики и вещи, принадлежащие потерпевшим.

Ранее в Одессе неизвестные ограбили местную жительницу, отобрав деньги и драгоценности на общую сумму более 40 тысяч долларов.

Также сообщалось, что полиция раскрыла резонансное разбойное нападение на банкира в городе Кобеляки, во время которого нападавший завладел 1,4 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net