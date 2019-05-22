У Зеленского рассказали про новые законопроекты президента

Советник президента Украины Руслан Стефанчук, который представляет главу государства в парламенте, сообщил журналистам 22 мая об очередных законодательных инициативах Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН.

В ближайшее время, по словам Стефанчука, на рассмотрение в парламент внесут законопроекты об импичменте и о снятии депутатской неприкосновенности.

Он сообщил, что в приоритете - создание системы, которая предоставит украинцам доступ к выборам.

"Мы исходим из того, что нам нужно сделать в приоритете. В приоритете нам надо сделать нормальную систему доступа граждан к выборам. Все остальное у нас готово и будет обязательно внесено", - заявил Стефанчук.

Советник президента отметил необходимость наладить сотрудничество между Верховной Радой и президентом, в противном случае все инициативы "пойдут в подсобку"

"Мы обязательно обнародуем тот перечень, который мы планируем внести. Он изложен, мы ничего не скрываем. Это вопрос импичмента, это вопрос снятия неприкосновенности. Никаких отходов от программы и первых вариантов законопроектов у нас сделано не было", - заверил Стефанчук.

Ранее президент внес в парламент законопроект О публичных закупках и О выборах народных депутатов, однако парламент отклонил инициативы Зеленского.

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Источник: korrespondent.net