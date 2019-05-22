В Украине запретили популярный препарат

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на одну серию препарата "Эспумизан".
Речь идет об "Эспумизане" L, каплях оральных, эмульсии, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке серии 82039. Производитель препарата - Берлин-Хеми АГ, Германия.
Отмечается, что препарат запретили из-за наличия в образцах указанной серии лекарственного средства белых включений.
Эспумизан - лекарственный препарат, который применяется для уменьшения метеоризма (избыточного накопления газов в кишечнике).
Ранее в Украине запретили несколько лекарств из Канады и Германии. Под запрет попали препараты Зовиракс (мазь глазная 3%) серии №7G909 и Эрбитуксом/ERBITUX® (раствор для инфузий) серии №223706.
Также в Украине запретили продажу и применение противокашлевого лекарственного препарата Аскорил.
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Источник: korrespondent.net
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