Начальник Госохраны Гелетей подал в отставку

Руководитель Управления Государственной охраны Валерий Гелетей в среду, 22 мая, написал рапорт на увольнение. Об этом он сообщил в Facebook, прикрепив фото заявления.
"Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно... Идя с должности руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу государству, народу, закону", - написал Гелетей.
Также он пожелал своему преемнику сил, мудрости и вдохновения.
Ранее сегодня премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что написал заявление об отставке. Он пообещал передать его в парламент в течение дня.
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Источник: korrespondent.net
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