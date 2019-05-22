В сирийском Идлибе начались тяжелые бои

Боевики группировки Джабхат ан-Нусра вечером во вторник начали массированные атаки на правительственные войска Сирии в зоне деэскалации Идлиб с использованием бронетехники, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и "джихад-мобилей". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны РФ в среду, 22 мая.

Утверждается, что утром сирийская армия отразила уже три атаки на населенный пункт Кафр-Нбуда, в которых участвовали 200 боевиков, четыре БМП, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два автомобиля со взрывчаткой.

Одновременно со стороны населенного пункта Сахрия были осуществлены две попытки прорыва обороны правительственных войск в районе Эль-Хайрата.

Данные атаки террористов отбиты. Правительственные силы удерживают занимаемые позиции – заявили в Минобороны РФ.

По данным российских военных, во время боев армия Сирии уничтожила более 150 боевиков, три танка, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и два «джихад-мобиля».

Кроме того, боевики запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим. Утверждается, что восемь ракет до базы не долетели, а остальные были уничтожены силами российской ПВО.

Ранее сообщалось, что в течение недели более 150 тысяч человек бежали из провинций Идлиб и Алеппо, спасаясь от боевых действий. Эти данные привел Дэвид Свансон, представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам.

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Источник: korrespondent.net