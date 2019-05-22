Социологи сравнили популярность Епифания и Филарета

Избрание главой Православной церкви Украины митрополита Епифания поддерживают 36,5% опрошенных украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованного в среду, 22 мая.

Вместе с тем 15,5% опрошенных считают, что главой ПЦУ надо было бы выбрать почетного патриарха Филарета, а 45,8% не смогли определиться с ответом.

Что касается мнения отдельных конфессий, то в Православной церкви кандидатуру митрополита Епифания считают лучшей 47,7% опрошенных, в УПЦ МП и Православной церкви (без конфессии) по 18%, в Греко-католической церкви - 51,4% и среди атеистов - 17,4%.

Филарета соответственно поддерживают 16,3% в ПЦУ, 21,5% - в УПЦ МП, 13,2% - в православной церкви (без конфессии), 10,1% - в Греко-католической церкви и 11,1% - среди атеистов.

Что касается отношения к отдельным церковным деятелям, то 42,3% опрошенных украинцев положительно относятся к Епифанию, 39,1% - нейтрально, 5% - отрицательно.

К почетному патриарху Филарету положительно относятся 44,1% респондентов, а 35,1% - нейтрально, 8,2% - отрицательно.

Всеукраинский опрос был проведен с 12 по 18 мая методом телефонного интервью. Опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Напомним, 24 мая состоится заседание Священного синода Православной церкви Украины. На нем, в том числе, рассмотрят конфликт вокруг заявлений Филарета.

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Источник: korrespondent.net