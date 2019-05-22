В Австрии назначили правительство меньшинства

Президент Австрии Александер ван дер Беллен в среду, 22 мая, назначил четырех экспертов, не входящих в политические партии, вместо ушедших в отставку министров от правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) в переходное правительство меньшинства, которое будет выполнять обязанности до внеочередных парламентских выборов в сентябре.

Так, министерство внутренних дел возглавил бывший глава Высшего суда Австрии Эккарт Рац. Новым министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей стал бывший глава одного из подразделений этого ведомства Вальтер Пёльтнер.

Минобороны возглавил Йоханн Луиф, занимавший до этого должность замначальника Генштаба. Главой министерства транспорта, инноваций и технологий стала Валери Хакль, ранее руководившая Управлением воздушного движения Austro Control.

Переходное правительство создано в результате скандала с участием вице-канцлера и главы АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. На видеозаписи, снятой неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов, и опубликованной немецкими изданиями Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung 17 мая 2019 года, Штрахе обещал предполагаемой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС.

На следующий день после появления видео в СМИ Штрахе ушел в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение Австрийской народной партии (АНП) с АПС, обвинив последнюю в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы.

Вместо Штрахе вице-канцлером будет нынешний министр финансов Хартвиг Лёгер, представитель АНП. Обязанности министра по делам государственной службы и спорта, которые также выполнял Штрахе, переданы министру государственной канцелярии по делам женщин, семьи и молодежи Юлиане Богнер-Штраус из АНП.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net