Зеленский встретится с экспертами МВФ

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, которая накануне прибыла в Киев. Об этом сообщается на сайте главы государства в среду, 22 мая.

"Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Ранее появилась информация о том, что миссия МВФ покинет Украину досрочно. Но в Фонде это опровергли.

Как сообщалось, в команде президента считают, что Украина может обойтись без транша МВФ. Однако отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства других организаций.

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Источник: korrespondent.net