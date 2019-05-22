Зеленский назначил нового замглавы АП вместо Зеркаль

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своей администрации представителя Украины при НАТО Вадим Пристайко. Об этом говорится в указе №317 от 22 мая, опубликованном на сайте главы государства в среду.

Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации президента Украины, – говорится в сообщении.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин, который на прошлой неделе анонсировал свою отставку, заявил о переговорах с Пристайко на тему продвижения двойного гражданства для украинцев за рубежом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера вместе с Вадимом Пристайко поговорили с делегацией Всемирного конгресса украинцев. Договорились продолжать продвигать тему двойного гражданства для зарубежных украинцев, которые хотят и готовы помогать реформировать Украину", – пишет Климкин.

Он анонсировал создание при конгрессе специальной юридической группы с целью реализации легализации в стране двойного гражданства, назвав это "важной для украинцев и Украины инициативой".

Накануне вечером Владимир Зеленский назначил несколько заместителей главы АП, среди которых была указана замглавы МИД Елена Зеркаль. Позже президент отменил свой указ, причем сделал ошибку в своей фамилии.

Сама Елена Зеркаль объяснила на своей странице в Facebook, что остается в должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции и не переходит на работу в Администрацию президента.

"Сделать реальностью Соглашение об ассоциации, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России и многие другие задачи – вызовы, которыми полна моя жизнь", – заявила она.

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Источник: korrespondent.net