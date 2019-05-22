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22. 05. 2019

В Тернополе мужчина упал в шахту лифта

В Тернополе погиб 45-летний мужчина, упав в новостройке в шахту лифта с высоты 8-го этажа, сообщает местная полиция.

Несчастный случай произошел вчера, 21 мая, на ул. Вербицкого. По предварительной информации, мужчина пришел к одному из рабочих, который работает в бригаде в новостройке. Через некоторое время работники услышали странный звук и обнаружили тело погибшего в шахте лифта.

По версии правоохранителей, погибший поскользнулся на свежем бетоне, не удержался и упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте. Погибший - житель Зборовского района.

Происшествие внесли в ЕРДР соответствии со статьей "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью". 

Ранее в Харькове медики застряли в лифте вместе с пациенткой, которая находилась в состоянии клинической смерти.

Также сообщалось, что в Сумах в лифте погиб двухмесячный ребенок.

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Источник: korrespondent.net

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