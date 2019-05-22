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22. 05. 2019

Глава АП: Я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подал заявление об остановке адвокатской деятельности.

Богдан разместил в среду, 22 мая, на своей странице в Facebook копию соответствующего заявления.

"Обещаю избегать вопросов, связанных с конфликтом интересов с моей адвокатской деятельностью. Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но вас интересует одно, поэтому объясняю – я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского", - написал Богдан.

Ранее Владимир Зеленский указом назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой администрации президента Украины.

Глава АП: Олигархи уже не управляют страной

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Источник: korrespondent.net

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