Лента RSS
Подписаться на ленту
22 мая 2019, среда, 20:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,32
22. 05. 2019

На Донбассе за день два обстрела, ранен один боец

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток два раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранение получил один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 22 мая.

Отмечается, что в обоих случаях враг вел огонь из гранатометов различных систем. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил у города Марьинка из автоматических станковых гранатометов.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг из гранатометов вел огонь по позициям вблизи населенного пункта Попасное.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Напомним, за сутки 21 мая сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Тогда ранения получили двое украинских военных.

Ранее в среду стало известно, что восемь бойцов ВСУ попали в плен к сепаратистам. Они ехали на грузовике и ошибочно отклонились от маршрута.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Какая странная у вас шпага, сударь!

- Это арматура, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.