На Шри-Ланке продлили режим чрезвычайного положения

Власти Шри-Ланки продлили еще на месяц режим чрезвычайного положения, которые ввели на острове после пасхальных терактов 21 апреля. Об этом сообщает Ada Derana в среду, 22 мая.

Отмечается, что президент страны Майтрипала Сирисена накануне подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, чрезвычайное положение будет действовать в течение месяца с 22 мая в целях соблюдения общественной безопасности и порядка, а также для обеспечения поставок товаров и услуг первой необходимости.

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. После этого власти временно запрещали использование соцсетей.

Позже сообщалось, что правоохранители задержали или ликвидировали всех подозреваемых в осуществлении терактов на острове.

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Источник: korrespondent.net