В Индии дикая мартышка покусала 10 человек, один погиб

В Индии дикая мартышка на протяжении девяти дней терроризировала местных жителей, сообщает The Times of India.
Как отмечается, она искусала 10 человек. Один из пострадавших - 60-летний мужчина - скончался после укуса, так как в больнице не было препаратов от бешенства.
Уточняется, что местные жители, недовольные бездействием властей, вынесли тело умершего мужчины на дорогу и заблокировали движение транспорта в знак протеста.
Вскоре полиция поймала мартышку. О дальнейшей судьбе животного неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна украла и убила новорожденного. Также Корреспондент писал о том, что стая обезьян убила мужчину кирпичами.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Обезьяны напали на пожарную машину в Малайзии
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby