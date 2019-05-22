В Индии дикая мартышка покусала 10 человек, один погиб

В Индии дикая мартышка на протяжении девяти дней терроризировала местных жителей, сообщает The Times of India.

Как отмечается, она искусала 10 человек. Один из пострадавших - 60-летний мужчина - скончался после укуса, так как в больнице не было препаратов от бешенства.

Уточняется, что местные жители, недовольные бездействием властей, вынесли тело умершего мужчины на дорогу и заблокировали движение транспорта в знак протеста.

Вскоре полиция поймала мартышку. О дальнейшей судьбе животного неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна украла и убила новорожденного. Также Корреспондент писал о том, что стая обезьян убила мужчину кирпичами.

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Обезьяны напали на пожарную машину в Малайзии

Источник: korrespondent.net