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22. 05. 2019

Неизвестный бросил дымовую шашку в арсенал ВМС

Мужчина забросил дымовую шашку на арсенал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил в Николаевской области. Об этом говорится в сообщении на странице ВМС в Facebook.

"Расчетом охраны выявлены и прекращены противоправные действия, а дежурным подразделением задержан гражданин, который забросил дымовую шашку на военный объект и пытался скрыто оставить место правонарушения. Нарушителя передали в правоохранительные органы, его противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения технических средств охраны", - говорится в сообщении.

Командованием части была усилена охрана объекта и проведена тщательная проверка охраняемой территори на наличие посторонних лиц и предметов. О происшествии сообщено представителей СБУ, Военной службы правопорядка в ВСУ и Национальной полиции в Николаевской области.

Ранее военные обезвредили беспилотный летательный аппарат в запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов. Было задействовано подразделение радиоэлектронной борьбы, которое подавлено радиоканалы управления дроном.

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Источник: korrespondent.net

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