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22. 05. 2019

В НАТО назвали дату проведения саммита

Ближайший саммит лидеров стран НАТО пройдет в столице Великобритании 3-4 декабря нынешнего года. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщается на сайте НАТО в среду, 22 мая.

"Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне", – сказал он.

Генсек НАТО пообещал, что союзники НАТО "вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности", а также то, как НАТО работает над тем, чтобы оставаться "оплотом стабильности в последующие годы".

Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

На саммите члены НАТО отпразднуют 70-летний юбилей альянса. Также указано, что в 1949 году Великобритания была одной из 12 основателей НАТО, а в Лондоне размещалась первая штаб-квартира альянса.

Ранее в НАТО рассказали, чего ожидают от новых властей Украины. Киев должен продолжить реформирование сектора безопасности и устанавливать за ним общественный контроль.

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Источник: korrespondent.net

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