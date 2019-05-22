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22. 05. 2019

Саакашвили попросил вернуть ему гражданство Украины

 
Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Об этом Чернолуцкий сообщил в Facebook 22 мая.

"Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михаила Саакашвили в Украину. Наступила Новая эпоха − новый президент!", − отметил адвокат.

Он уточнил, что в среду, 22 мая, пришел в администрацию президента и передал обращение.

В письме Саакашвили подчеркнул, что ему не нужны "никакие должности и преференции". Он также указал, что если у Зеленского есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может разрешить въезд в страну и тогда политик сам защитит свои права в суде.
 
Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.
 
В сентябре того же года политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 
 
В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Его приняли на территории Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины. 

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Источник: korrespondent.net

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