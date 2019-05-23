США ищут решение вопроса закупки Турцией С-400

"Мы по-прежнему сфокусированы на этом вопросе... Консультации продолжатся, ищем решение. США уже выразили свое мнение и продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией, которые существуют между двумя союзниками. Турция остается важным союзником по НАТО", − заявил Уолтерс, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать ситуацию вокруг планов по покупке Турцией российских комплексов.
США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.
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Источник: korrespondent.net
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