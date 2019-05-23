США ищут решение вопроса закупки Турцией С-400

США обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой. Об этом в среду, 22 мая, заявил в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.

"Мы по-прежнему сфокусированы на этом вопросе... Консультации продолжатся, ищем решение. США уже выразили свое мнение и продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией, которые существуют между двумя союзниками. Турция остается важным союзником по НАТО", − заявил Уолтерс, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать ситуацию вокруг планов по покупке Турцией российских комплексов. "Мы по-прежнему сфокусированы на этом вопросе... Консультации продолжатся, ищем решение. США уже выразили свое мнение и продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией, которые существуют между двумя союзниками. Турция остается важным союзником по НАТО", − заявил Уолтерс, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать ситуацию вокруг планов по покупке Турцией российских комплексов.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у РФ, пригрозив исключить Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin.

Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Турция оплатит сама, часть − за счет российского кредита. США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net