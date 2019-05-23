НАТО продолжит оказывать поддержку Украине

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО и дальше будет поддерживать Украину. Об этом он заявил 22 мая на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса в Брюсселе, пишет РБК.
По его словам, сотрудничество с Украиной будет продолжаться и набирать обороты для того, чтобы страна могла обеспечить защиту своих территорий.
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Напомним, генерал ВВС США Тод Уолтерс был назначен на пост верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в начале мая этого года. Он сменил на этой должности Кертиса Скапаротти.
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Источник: korrespondent.net
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