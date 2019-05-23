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23. 05. 2019

НАТО продолжит оказывать поддержку Украине

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО и дальше будет поддерживать Украину. Об этом он заявил 22 мая на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса в Брюсселе, пишет РБК.

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", − отметил Уолтерс.

По его словам, сотрудничество с Украиной будет продолжаться и набирать обороты для того, чтобы страна могла обеспечить защиту своих территорий.

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Напомним, генерал ВВС США Тод Уолтерс был назначен на пост верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в начале мая этого года. Он сменил на этой должности Кертиса Скапаротти.

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Источник: korrespondent.net

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