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23. 05. 2019

Более 40 стран договорились об обращении с искусственным интеллектом

Страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также еще шесть государств: Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Перу и Румыния − согласовали основные принципы обращения с искусственным интеллектом.

Разработки в области искусственного интеллекта должны вестись прозрачно и системы, снабженные им, должны иметь соответствующую маркировку, говорится в заявлении организации, сделанном в среду, 22 мая, на заседании министров стран ОЭСР в Париже. 

Кроме того, системы, использующие искусственный интеллект, должны "функционировать надежно и стабильно, постоянно проходить проверку на потенциальные риски". Организации и лица, работающие с такими системами, несут ответственность за соблюдение этих принципов, говорится далее в документе.

Рекомендации ОЭСР не являются юридически обязательными.

"Искусственный интеллект коренным образом меняет нашу жизнь и трудовую деятельность", − заявил глава ОЭСР Анхел Гурриа.

При этом, по его словам, он дает множество преимуществ экономике и обществу, и в то же время будит страхи и поднимает вопросы этического плана.

В ОЭСР входит 36 государств − экономически наиболее развитых стран мира, а также несколько стран с переходной экономикой, таких как Турция и Мексика.

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Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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