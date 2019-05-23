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23. 05. 2019

В Сенате США утвердили к принятию резолюцию по Украине

 
В Сенате США утвердили к одобрению резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции достоинства. Об этом с среду, 22 мая, сообщило посольство США в Украине в Facebook.
 
Отмечается, что Комитет по иностранным отношениям Сената США рассмотрел и рекомендовал резолюцию к принятию полным составом верхней палаты Конгресса. Ее соавторами являются более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.
 
В документе, в частности, приветствуется достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной церкви Украины.
 
Также отмечается важность продолжения реформ в стране, направленных на борьбу с коррупцией и построение прочной и свободной экономики.
 
Кроме того, в резолюции содержится призыв к Кремлю немедленно освободить моряков, захваченных в Керченском проливе и подчеркивается необходимость сохранения жесткого санкционного режима против России.
 
Также в документе указано, что газопровод Северный поток-2 представляет значительную угрозу безопасности Европы и направлен на подрыв экономической стабильности Украины.
 
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Ранее в Конгрессе США озвучили задачи перед новым президентом Украины Владимиром Зеленским. 

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Источник: korrespondent.net

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