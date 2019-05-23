Порошенко дал совет Зеленскому

Пятый президент Украины Петр Порошенко посоветовал новому главе государства Владимиру Зеленскому поставить Украину на первое место, а Россию рассматривать как агрессора. Об этом бывший глава гоударства написал в Facebook 22 мая.

“Уверен, что надо сохранять наработанные за пять лет позиции: Украина - прежде всего, Россия − агрессор, а мировая солидарность с Украиной должна быть прочной, как при Порошенко", − заявил Порошенко.

По словам экс-президента, он был неприятно удивлен позицией администрации Зеленского по вопросу "мирных соглашений с Россией".

"В стране есть опасения, что это − капитуляция, а никакая не "мирное соглашение". Очень советовал бы команде нового президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который напрямую угрожает целостности и суверенитету нашего государства", − указал Порошенко.

Напомним, глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, но и всем народом Украины.

В РФ отметили, что возможный референдум об отношениях с Москвой является внутренним делом Украины.

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Источник: korrespondent.net