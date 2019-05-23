Суд разрешил банкам предоставить финотчеты Трампа

Суд в Нью-Йорке 22 мая постановил, что Deutsche Bank и Capital One могут предоставить финансовые отчеты президента Дональда Трампа для ознакомления демократам Палаты представителей США. Об этом сообщает The Hill.
Демократам разрешили направить повестки в указанные банки с требованием предоставить финансовые документы американского лидера.
Адвокаты Трампа пообещали обжаловать любое решение не в их пользу.
Ранее сообщалось, что президент, члены его семьи и представители его бизнеса подали федеральный иск против Deutsche Bank и Capital One, чтобы помешать им передать документы в ответ на повестки.
Отметим, что данное решение суда стало уже вторым не в пользу Трампа за эту неделю.
Ранее суд одобрил запрос финансовых отчетов президента от бухгалтерской фирмы Mazars, несмотря на то, что они предшествовали его вступлению в должность.
По словам демократов, они потребовали предоставить финансовые отчеты Трампа, чтобы определить, есть ли у него какие-либо конфликты интересов и могут ли иностранцы оказывать влияние на него.
Как сообщал Корреспондент.net, в начале мая Минфин США отказал Конгрессу в предоставлении налоговых деклараций президента.
Напомним, во время предвыборной кампании 2016 года американский лидер сообщил о намерении опубликовать налоговые декларации, которые содержат гораздо больше информации, чем выписки, однако так и не сделал этого.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby