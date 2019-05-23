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23. 05. 2019

Тереза Мэй объявит об отставке − СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу выхода страны из Евросоюза. Об этом в четверг, 23 мая, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в кабинете министров.

Ожидается, что Мэй объявит об отставке уже завтра, 24 мая, после встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, определяющего вопросы выбора или смены лидера партии. По словам собеседников издания, Мэй задалась целью определить сроки ухода с поста. 

По информации The Daily Telegraph, британский премьер может объявить о своем уходе на выступлении перед Даунинг-стрит в понедельник, 27 мая, после результатов на европейских выборах.

Члены Консервативной партии придумали три отдельных плана, чтобы подтолкнуть премьера к отставке, сообщает газета. Верные премьеру политики советуют Мэй подать в отставку сейчас, чтобы "уйти с достоинством, а не быть унизительно изгнанной".

Отмечается, что многие сторонники отказали ей в поддержке после того, как она предложила депутатам голосовать за проведение второго референдума по Brexit в обмен на одобрение сделки c ЕС.

Напомним, ЕС и Великобритания согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября. При этом Лондон должен ратифицировать соглашение о выходе до 22 мая 2019 года.

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Источник: korrespondent.net

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