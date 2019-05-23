Госдеп пригрозил Турции последствиями из-за С-400

Госдепартамент пригрозил Турции "крайне негативными последствиями" из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом 22 мая сообщила руководитель пресс-службы ведомства Морган Ортэгус, пишет Reuters

"Мы несомненно готовы сотрудничать с ними (Турцией) и продолжаем обсуждать наши опасения по поводу этой покупки (C-400), в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия", − подчеркнула дипломат на брифинге.

По ее словам, закупка С-400 будет, в частности, "иметь серьезные последствия для оборонных отношений Турции с США и НАТО".

В то время как Вашингтон вынес предупреждение, что Анкара столкнется с санкциями в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки (CAATSA), если продолжит сделку с РФ, в Турции заявили, что ожидают поддержки от президента США Дональда Трампа.

Министр обороны страны Хулуси Акар указал, что Турция выполняет свои обязательства по проекту F-35 и ожидает, что программа будет продолжена в соответствии с планом.

Он отметил, что покупка С-400 предназначена только для удовлетворения оборонных потребностей и не представляет угрозы.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у РФ, пригрозив исключить Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin. Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 миллиарда долларов.

США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

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Источник: korrespondent.net