Тиллерсон заявил, что Путин превзошел Трампа на первой встрече − WP

Президент России Владимир Путин лучше американского коллеги Дональда Трампа подготовился к их первой личной встрече, которая состоялась 7 июля 2017 года в рамках саммита G20 в Гамбурге. Об этом рассказал В Конгрессе бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщила 22 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что закрытые слушания комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса с участием Тиллерсона состоялись во вторник, 21 мая.

Как указывает газета, Путин "поставил американского лидера в невыгодное положение во время их первой личной встречи".

Американская сторона ожидала, что переговоры в 2017 году будут короче, но они "переросли в охватившую проблемы мирового масштаба сессию продолжительностью два часа, включающую обсуждение ряда геополитических вопросов".

По данным собеседника издания, "расхождение в подготовке привело к неравным условиям".

"Мы провели много времени в разговоре о том, как Путин использовал каждую возможность, чтобы добиться того, чего он хотел, − рассказал источник The Washington Post.

Эксперты отметили, что несоответствие подготовки было неудивительным, но рискованным для Трампа, учитывая глубокий опыт и смекалку Путина.

Ранее The Washington Post сообщила, что Трамп скрывает от членов администрации детали переговоров с Путиным. Как писала газета, сведения о личных встречах лидеров США и РФ за последние два года в пяти местах отсутствуют даже в секретных документах.

Напомним, 13 марта 2018 года президент США уволил Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео.

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Источник: korrespondent.net