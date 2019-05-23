Итоги 22.05: Скандал с главой АП и отказ Рады

Назначение главы администрации президента вызвало скандал

Народный депутат Егор Соболев заявил, что назначив Андрея Богдана главой администрации, президент Владимир Зеленский нарушил закон Об очистке власти.

По словам Соболева, Богдан подлежит люстрации, так как он был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова.

Корреспондент.net разбирался, кого Зеленский назначил на ключевые должности.

Парламент отклонил законопроекты нового президента

Верховная Рада на внеочередном заседании отклонила два законопроекта, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским: о внесении изменений в Закон Украины О выборах народных депутатов Украины и о внесении изменений в Закон Украины О публичных закупках.

Зеленский подчеркнул, что провалив его законопроекты, "старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь".

Корреспондент.net собрал подробности противостояния между президентом и Радой.

Начальник Госохраны подал в отставку

Руководитель Управления Государственной охраны Валерий Гелетей подал рапорт об увольнении.

Он отметил, что решил уйти с должности после инаугурации, поскольку не мог оставить подразделение в преддверии такого важного события.

САП открыла дело на Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело на бывшего президента Петра Порошенко после встречи руководителя САП Назара Холодницкого и бывшего владельца компании Энергосеть Дмитрия Крючкова.

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

Украина направила письмо в Совбез ООН по поводу языкового закона

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного с аргументацией о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН.

Суд в РФ оставил под арестом восемь украинских моряков

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил под арестом восемь украинских пленных моряков.

Так, Владимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко, Вячеслав Зинченко, Денис Гриценко, Андрей Драч, Михаил Власюк будут находиться в СИЗО Лефортово до 24 июля.

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Источник: korrespondent.net