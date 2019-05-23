Представитель Зеленского в Раде предложил сократить число депутатов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает сократить количество депутатов парламента. Об этом Стефанчук рассказал в интервью изданию LB.ua.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?", - рассказал Стефанчук.

Он убежден, что нормы представительства народа в парламенте нарушены, потому количество народных депутатов необходимо пересмотреть.

Ранее Руслан Стефанчук сообщил журналистам 22 мая об очередных законодательных инициативах Владимира Зеленского.

Напомним, президент внес в парламент законопроект О публичных закупках и О выборах народных депутатов, однако парламент отклонил инициативы Зеленского.

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Источник: korrespondent.net