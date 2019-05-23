Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ранен один боец

В течение минувших суток, 22 мая, сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что противник обстреливал позиции сил ООС из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе Марьинки, Золотого-4, Новоалександровки, Попасной.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток обстрелов со стороны сепаратистов не зафиксировано.

Напомним, восемь бойцов ВСУ попали в плен к сепаратистам. Они ехали на грузовике и ошибочно отклонились от маршрута.

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Источник: korrespondent.net