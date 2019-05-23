Полторак представил нового начальника Генштаба ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак утром в четверг, 23 мая, представил коллективу военнослужащих нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Об этом сообщает РБК-Украина.

Полторак вручил Хомчаку соответствующее удостоверение и пожелал ему успехов и побед на новой должности, отметив боевой опыт нового руководителя Генштаба.

"Руслан Борисович точно не является новым человеком для Вооруженных сил. Он прошел службу на всех командных должностях, начиная от командира взвода. Он очень хорошо знает проблемы, знает, над чем нужно работать и у меня нет сомнения в том, что качество выполнения новых задач будет наращиваться, эффективность повышаться и Вооруженные силы будут готовы к выполнению задач, которые определены законодавством" - сказал Полторак.

Он отметил, что перед новым начальником Генштаба стоит много задач, прежде всего - отпор збройной агресии со стороны Российской Федерации.

Также министр обороны поблагодарил предшественнику Хомчака - Виктору Муженку - за его работу в Генштабе в "самое трудное время для Украины".

"Он взял огромный груз за судьбу Вооруженных сил и за судьбу нашей страны", - сказал он.

Ранее Зеленский уволил начальника Генштаба. Другим указом Руслан Хомчак назначен начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net