Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

В официальной газете центральных органов власти Украины Урядовый курьер опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и внеочередные парламентские выборы.

В частности, в документе отмечается, что внеочередные выборы в парламент должны состояться 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть сегодня - 23 мая 2019 года.

Также президент данным документом поручил Кабинету министров Украины выделить финансирование на проведение выборов.

Как сообщалось, Зеленский предложил Раде рассмотреть два законопроекта, в том числе в закон о выборах народных депутатов. Оба не набрали голосов за включение в повестку дня.

Позже Замглавы АП Руслан Рябошапка отметил, что указ президента о роспуске парламента и досрочных выборах уже подписан, но еще вопрос в том, когда он будет обнародован.

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Источник: korrespondent.net