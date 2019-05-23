В Facebook исчез доступ к странице АП Зеленского

Страница Администрации Президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook стала недоступна. При попытке открыть страницу АП открывается уведомление "этот контент сейчас недоступен".
Так, при попытке открыть страницу АП в Facebook пользователь может увидеть лишь уведомление от социальной сети.
"К сожалению, этот контент сейчас недоступен. Вероятно, истек срок действия ссылки, по которой вы перешли, или вы не входите в аудиторию для просмотра данной Страницы", - говорится в уведомлении.
Как сообщалось, в Instagram появился аккаунт первой леди Украины. Елена Зеленская завела аккаунт в соцсети в день инаугурации мужа в Верховной Раде Украины.
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Источник: korrespondent.net
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