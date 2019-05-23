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23. 05. 2019

В Facebook исчез доступ к странице АП Зеленского

Страница Администрации Президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook стала недоступна. При попытке открыть страницу АП открывается уведомление "этот контент сейчас недоступен".

Так, при попытке открыть страницу АП в Facebook пользователь может увидеть лишь уведомление от социальной сети.

 facebook.com/president.gov.ua
 

"К сожалению, этот контент сейчас недоступен. Вероятно, истек срок действия ссылки, по которой вы перешли, или вы не входите в аудиторию для просмотра данной Страницы", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось, в Instagram появился аккаунт первой леди Украины. Елена Зеленская завела аккаунт в соцсети в день инаугурации мужа в Верховной Раде Украины.

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Источник: korrespondent.net

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