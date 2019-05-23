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23. 05. 2019

В Британии лидер Палаты общин подала в отставку из-за проблем с Brexit

Лидер Палаты общин Британии Андреа Лидсом в среду, 23 мая, сообщила, что оставляет свой пост из-за того, что больше не верит в правительственный подход к Brexit. Об этом сообщает BBC.

"С большим сожалением и тяжелым сердцем я решила покинуть правительство", - заявила Лидсом.

Отставка Лидсом происходит на фоне ответной реакции депутатов-консерваторов на план премьера Терезы Мэй по Brexit.

Мэй в письме к Лидсом выразила сожаление по поводу ее ухода с должности и заявила о несогласии с ее оценкой правительственного подхода к Brexit.

Ранее Лидсом баллотировалась на пост лидера консерваторов, но сняла кандидатуру, освободив путь для Терезы Мэй.

Будучи лидером палаты общин, она отвечала за организацию правительственных дел и должна была объявить, когда законопроект Терезы Мэй о выходе Британии из ЕС будет представлен парламенту.

Ее отставка стала уже 36-й отставкой чиновника во время премьерства Терезы Мэй, 21 член правительства ушел именно из-за проблем с Brexit.

Напомним, ЕС и Великобритания согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября. При этом Лондон должен ратифицировать соглашение о выходе до 22 мая 2019 года.

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Источник: korrespondent.net

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