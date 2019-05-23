В Канаде обезглавили памятник Владимиру Великому - СМИ

Во вторник, 21 мая, в канадском Виннипеге вандалы обезглавили памятник Владимиру Великому, который расположен возле собора святых Владимира и Ольги Украинской греко-католической церкви. Об этом пишет издание Global News.

Вместе с головой вандалы отрезали часть креста, который держал Владимир. "Мы очень расстроены, что люди, которые сделали это, напали на памятник на территории церкви и буквально уничтожили его", - сказал в комментарии изданию местный священник.

По его мнению, отрезанные части памятника могут продать как металлолом. Если их удастся найти, то памятник восстановят. В противном случае его могут демонтировать.

Памятник Владимиру Великому был создан канадским скульптором украинского происхождения Лео Молом (настоящее имя - Леонид Молодожанин) в 1984 году и был благословлен Папой Римским Иоанном Павлом II во время посещения провинции Манитоба.

Ранее в Киеве ночью вандалы осквернили памятник Владимиру Великому в парке Владимирская горка.

В Киеве разрисовали памятник Владимиру Великому

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Источник: korrespondent.net