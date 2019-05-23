Куда пойти в Киеве на выходных 25-26 мая

Предстоящие выходные будут насыщены культурно-массовыми событиями. Киевлянам и гостям столицы будет сложно определиться какое же из мероприятий посетить.

Korrespondent.net расскажет, как провести День Киева 2019. В столице пройдут более десятка различных фестивалей, многочисленные концерты и перформансы, цирковые представления, спортивные мероприятия, среди которых традиционный “Забег под каштанами”, продолжит работу ювелирная выставка.

Ювелир Экспо Украина-2019

Ювелир Экспо Украина-2019 / фото: Brilicom

С 23 по 26 мая в столичном экспоцентре пройдет главное мероприятие в мире ювелирной моды. Здесь представят большой выбор ювелирных изделий из драгоценных металлов и натуральных камней. Можно не только посмотреть на новинки, но и купить украшения по ценам производителя, а также получить дополнительные скидки. Среди посетителей будут проводить розыгрыши, запланирована масса активностей для бизнеса и просто развлечения. Начало в 10.00.

Где: Киев, М. Левобережная, МВЦ, Броварской пр-т, 15

Стоимость: вход - 120 грн либо по приглашениям

Фестиваль архитектуры для детей Archikidz

Фестиваль архитектуры для детей Archikidz / фото: Дети в городе Киев

25-26 мая в рамках фестиваля архитектуры запланирован мастер-класс “Большая архитектурная мастерская”, в котором могут принять участие дети от 7 до 12 лет. На протяжении 3,5 часов под руководством профессиональных архитекторов дети создадут масштабный проект на тему “Объединенные городом”.

Подобное мероприятие впервые провели нидерландские архитекторы и уже 20 лет подряд его организовівают в разных странах. Деньги от продажи билетов планируют потратить на покупку архитектурных конструкторов для социальных мастер-классов Archikidz. Начало в 10.00, мастер-класс начнется в 12.40.

Где: Киев, М. Арсенальная, Галерея Искусств “Лавра”, ул. Лаврская, 9

Стоимость: 300 грн

Парк вкусных развлечений MARTINI FOOD LOVE

Парк вкусных развлечений MARTINI FOOD LOVE / фото: Vogue UA

25-26 мая откроет свои двери первый гастрономический парк вкусных развлечений. Гостей планируют удивить 10-метровым колесом обозрения — баром, "театром еды", кинотеатром под открытым небом и выступлениями Алины Паш, Жени Галича, Рождена Ануси, The Maneken, Constantine, артистов Masterskaya.

Также будет работать поп-ап-бар, где можно будет попробовать коктейли от известного бармена Симона Капорале. Вечером в специальной кинозоне будут проходить сеансы лучших итальянских фильмов. Средства от продажи билетов направят на благотворительность. Начало в 11.00.

Где: Киев, М. Арсенальная, Арт-завод “Платформа”, ул. Беломорская, 1

Стоимость: 100 грн

Киевский международный кинофестиваль “Молодость”

Киевский международный кинофестиваль “Молодость” / фото: Фокус.ua

В эту субботу начнется 48-й кинофестиваль “Молодость”, который продлится до 2 июня. В конкурсной программе - 24 фильма, среди которых: бывшие номинанты и лауреаты «Молодости», картина-участник короткометражного конкурса Каннского кинофестиваля, лауреат «Золотої Дзиґи» и лучшая короткометражная работа 9-го Одесского кинофеста.

Откроет “Молодость” фильм, который в этом году празднует 60-летие - комедия Билли Уайдера "Кое-кто любит погорячее". Показы конкурсных фильмов будут проходить в кинотеатрах: “Киев” и Butterfly Deluxe. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Льва Толстого, кинотеатр “Киев”, ул. Большая Васильковская, 19. Киев, М. Олимпийская, Butterfly Deluxe, ул. Антоновича, 50

Звездный Кураж Базар

Звездный Кураж Базар / фото: Bodo Life

25-26 мая состоится ежегодное благотворительное мероприятие, направленное на сбор средств для детей-инвалидов. Планируется собрать около 1,5 млн. грн. Продавать свои вещи будут не только все желающие, но и звезды. На барахолке пройдет специальный тренинг с участием селебрити, а также “День счастья”, будет работать инклюзивный Диснейленд. Начало в 11.00.

Где: Киев, М. Выставочный центр, НК “Экспоцентр Украины”, 19-й павильон, пр-т Глушкова, 1

Стоимость: от 150 грн

Тайны Изумрудного Города

Тайны Изумрудного Города / фото: newsfeed.kiev.ua

С 4 мая в Национальном цирке Украины проходит шоу-программа при участии артистов-победителей международных цирковых фестивалей - Cirque de massy и феста в Монте Карло. Представление “Тайны Изумрудного Города” - центральное событие главного циркового феста “Киевская цирковая весна-2019”. Программа - сочетание актерской игры с цирковым мастерством. Новейшее шоу насыщено опасными трюками, экстремальными фокусами. Начало представлений в 12.00, 16.00, 18.00.

Где: Киев, М. Университет, Национальный цирк Украины, пл. Победы, 1

Стоимость: 100-590 грн

Лига Смеха 2019

Лига Смеха 2019 / фото: ligasmeha.com

25 мая состоится телевизионная запись четвертого этапа Лиги Смеха 2019. Участие примут новые команді, а также те, кто уже стал популярен и полюбился зрителям. Между ними разгорится настоящая борьба, ведь на кону титул Чемпиона Украины по юмору. Судить участников будет звездное жюри, на посту ведущего Владимира Зеленского сменил Евгений Кошевой. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Майдан Независимости, МЦКИИ “Октябрьский дворец”, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 250-1350 грн

YUKO

YUKO / фото: youtube.com

В субботу вечером Юлия Юрина известная под псевдонимом YUKO приглашает всех, кто неравнодушен к украинскому фольклору в ультрасовременной обработке. Участница шоу “Голос страны” выступает в жанре фольктроник. Музыку YUKO уже оценили в Европе. 25 мая состоится презентация нового альбома DURA. Концептуальный альбом отображает новые грани фантастической группы. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Арсенальная, Зеленый театр, ул. Парковая дорога, 1

Стоимость: 400 грн

Нино Катамадзе

Нино Катамадзе / фото: Википедия

26 мая - Концерт ко Дню Независимости Грузии. Аджарская певица Нино Катамадзе выступит в сопровождении оркестра. Кроме Нино поздравлять с праздником будет британская рок-группа Quintessence. Начало в 19.00.

Нино Катамадзе - одна из самых известных грузинских исполнительниц, чьи концерты с аншлагом проходят в Европе и Америке, Азии. Коллектив Quintessence выступает в жанре джаза с 1969 года, сочетая музыку с народными индийскими мотивами .

Где: Киев, М. Майдан Независимости, МЦКИИ “Октябрьский дворец”, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 450-3150 грн

Мероприятия ко Дню Киева

Фестиваль мороженого

Фестиваль мороженого / фото: КиевВласть

Уже не первый год в день рождения столицы в Украинском доме проводят Фестиваль мороженого. 2019-й не станет исключением, 25-26 мая все желающие могут посетить праздник посвященный любимому миллионами лакомству. Свою продукцию представят практически все украинские производители мороженого.

В программе феста: концертная шоу-программа, беспроигрышные лотереи, конкурсы с мыльными пузырями, викторины, интерактивная программа с участием аниматоров и мультипликационных героев, батуты, раскрашивание аквагримом и многое другое. Победители получат в подарок лучшие образцы мороженого. Начало в 11.00

Где: Киев, М. Хрещатик, Украинский дом, ул. Хрещатик, 2

Стоимость: вход - 120 грн либо по приглашениям

Пробег под каштанами

Пробег под каштанами / фото: Пробіг під каштанами

26 мая состоится 27-й “Пробег под каштанами”. В программе могут принять участие дети от 9 месяцев в “Забеге на ходунках” (10 м), до 4 лет (50 м), до 8 лет (100 м), до 15 лет (1200 м.). Запланирован забег профессиональных спортсменов (5000 м), забег с собаками (600 м.), забег на инвалидных колясках (600 м.). Средства, собранные в рамках проекта, направляются на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.Начало в 9.00.

Где: Киев, Майдан Независимости

Стоимость: благотворительный взнос 200 грн.

Праздник на Контрактовой площади

Праздник на Контрактовой площади / фото: РБК-Украина

25-26 мая здесь состоится ежегодный Киевский бал Kyiv BALL, все желающие смогут станцевать сальсу на мастер-классе знаменитого хореографа Рейнальдо Пауэла. В рамках мероприятия пройдет отбор участников от Украины престижного международного песенного конкурса «Берлинская жемчужина». На 18.00 запланированы коллективные танцы. Так тысячи пар станцуют “польку”, рекорд должны зафиксировать представители Книги Рекордов. в субботу в 19.00 начнется праздничный концерт при участии звезд украинской эстрады DZIDZIO, Светланы Тарабаровой, Асии Ахат, Гайтаны и многих других.

26 мая впервые в Киеве выступит всемирно известный французский исполнитель Дидье Маруани. Он выступит вместе с группой «Space Symphony» в сопровождении симфонического оркестра Национальной оперетты Украины. Начало в 20.00.

Где: Киев, М. Контрактовая площадь, Контрактовая площадь

Стоимость: вход свободный

Святослав Вакарчук и “Океан Эльзы”

Святослав Вакарчук и “Океан Эльзы” / фото: Ivona - bigmir)net

Сюрприз киевлянам приготовили участники культового украинского коллектива. 26 мая на ВДНГ состоится концерт “Океана Эльзы”. Коллектив выступит на огромной сцене с обзором в 360 градусов. Специально для концерта обустроят фан-зону, больших размеров, чем на НСК “Олимпийский”, не будет VIP-зон и сидячих мест. Планируется шоу невероятніх масштабов.

Где: Киев, М. Выставочный центр, НК “Экспоцентр Украины”, пр-т Глушкова, 1

Стоимость: 450 и 950 грн

Источник: korrespondent.net