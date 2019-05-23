На Закарпатье паводковая волна обрушила мост

Вследствие резкого поднятия воды в верховьях Латорица паводковая волна обрушила бетонный мост в высокогорном селе Котельниця Воловецкого района. Об этом пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Этот мост уже был поврежден во время паводка в декабре 2017 года. На противоположном берегу деревни находится 64 жилых дома, в которых проживает около 250 человек. Объезда нет, люди сейчас фактически лишены автомобильного сообщения, хотя и могут переходить с берега на берег по кладке", - сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

carpathia.gov.ua

Галас добавил, для возможности организации временной переправы в Котельница направлены автодорожные службы.

Напомним, из-за урагана в Украине без света остались около 350 населенных пунктов. В частности, в Черновицкой области пронесся мощный смерч, который вырывал деревья из земли.

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Источник: korrespondent.net