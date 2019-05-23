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23. 05. 2019

Указ о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде

Бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк и его организация Спильна справа обжаловали в Верховном Суде указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом со ссылкой на Данилюка сообщают Украинские новости.

"Спильна справа обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховный Суд Украины", - сообщил Данилюк.

По его мнению, парламентские выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать е-декларации.

Ранее сообщалось, что вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады. В официальной газете центральных органов власти Украины Урядовый курьер опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и внеочередные парламентские выборы.

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Источник: korrespondent.net

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